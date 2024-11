Bagno di folla ieri sera a Sapri, perla del Cilento al confine con la Calabria, per la venticinquesima edizione del noto premio internazionale Carlo Pisacane, promosso dall’omonimo Centro studi presieduto dall’ex senatore Alfonso Andria, intitolato all’eroe risorgimentale che sbarcò con la spedizione dei trecento nel 1857. Presente il patron della serata Matteo Martino, oltre a Corrado Limongi e Cesare Pifano del citato Centro studi.

Filo conduttore della serata - patrocinata dal Comune e condotta dalla giornalista Antonella Grippo - è stato il coraggio, tratto caratterizzante di tutti i premiati.

Angelina Amendola ha ritirato il premio alla memoria di Angelo Vassallo, il ‘sindaco pescatore’ di Pollica ucciso dalla camorra dieci anni fa; premiata la senatrice Liliana Segre (il premio le sarà consegnato a Roma prossimamente) e Antonio Mattone, editorialista de “Il Mattino”, portavoce della Comunità di Sant’Egidio in Campania impegnato da oltre 15 anni nell’attività di volontariato in difficili realtà del mondo carcerario come Poggioreale e Secondigliano.



Al centro della serata il conferimento del premio, quale figura emblematica del coraggio, al procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri.

Accolto da una lunga standing ovation da parte del pubblico, il magistrato antimafia ha battuto sul tasto della politica assente, che permette alla criminalità organizzata di riempire gli spazi lasciati vuoti dalle istituzioni.

«Nel periodo di lockdown - ha detto - la politica è stata pressoché assente sui terrori, lasciando spazio libero e di agibilità ai capicosca che portavano addirittura la spesa alimentare alle persone più bisognose. Questo vuol dire che la politica è presente sul territorio solo in prossimità delle campagne elettorali, poi sparisce. Addirittura cambiano numero di cellulare e non sono più reperibili per poi tornare alla campagna elettorale successiva. Al contrario, la criminalità organizzata, sta tutto l’anno sul territorio e, quindi, esercita un controllo costante e diffuso. Non ve l’ha mica ordinato il medico di fare i politici, se non siete in grado di essere vicini alla gente, alla società, a quelli che soffrono, lasciate stare».

A consegnargli il premio, oltre al presidente del Centro studi Pisacane Alfonso Andria, anche il sindaco di Sapri Antonio, Gentile. A concludere la serata, il recital della cantautrice cilentana Piera Lombardi.