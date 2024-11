I bambini delle quinte classi, del plesso scolastico di Cerisano, sono stati i protagonisti della puntata, andata in onda ieri, de “L’ora Solare”, il programma in onda su TV 2000. I piccoli cronisti calabresi sono stati gli ospiti della giornalista Paola Saluzzi ed insieme a lei hanno illustrato e raccontato le positività della loro terra ponendo l’attenzione soprattutto alla difesa dell’ambiente da ogni forma d’inquinamento.

Sono stati i fautori, della necessità di difendere l’equilibrio naturale. Un compito per nulla facile, ma che i giovani scolari calabresi sono riusciti ad assolvere nel migliore dei modi. Durante la trasmissione durata circa un’ora la giornalista ha raccolto le testimonianze dei protagonisti. Il presente e il passato, l’attualità e la memoria legati dal filo rosso delle storie personali di chi non si è arreso, di chi ha cercato un senso, di chi ha tracciato una nuova strada, di chi ha trovato una speranza. Paola Saluzzi quotidianamente accoglie giorno dopo giorno i racconti dei piccoli, affidandoli ai telespettatori come tracce luminose in grado di rischiarare il buio che a volte sembra prendere il sopravvento. Durante la puntata de L’ora solare si è puntata l’attenzione alla riscoperta di valori sempre più importanti. Soddisfatti la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo statale di Cerisano, Concetta Nicoletti, ed i docenti che hanno collaborato al progetto.