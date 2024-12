L’arrivo delle feste inaugurate con l’uscita, nel giorno dell’Immacolata, di un antico canto dedicato alla Vergine Immacolata interpretato da Lucia Romeo. Previsti anche incontri nelle scuole per parlare di ballate popolari e tradizioni

In occasione dell’8 dicembre in Calabria, dal più piccolo paese ai centri più popolosi, si è rinnovata la devozione alla Vergine Maria omaggiata con il titolo di Immacolata. Sono tanti i canti e gli inni devozionali e le preghiere dialettali dedicate alla mamma celeste, molti dei quali dimenticati o sconosciuti. Perle della tradizione che il cantastorie Andrea Bressi, polistrumentista catanzarese da sempre ama ricercare e recuperare per poterle trasferire alle nuove generazioni.

Incontri nelle scuole

Proprio nei giorni che precedono il Natale, Bressi e il suo storico compagno di musica, Daniele Mazza, incontreranno bambini e ragazzi di diverse scuole locali ai quali avranno modo di presentare i racconti del Natale calabrese mettendo in luce, parallelamente ai personaggi biblici, figure dell'immaginario popolare. Un piacevole viaggio tra poesie e racconti, ninna nanne a Gesù Bambino e dolci nenie, strine e ballate popolari così da cantare e tramandare alle nuove generazioni il Natale della tradizione.

I brani della tradizione

In vista del momento dell’anno più magico e atteso, il cantautore catanzarese ha realizzato una piccola raccolta di brani della tradizione, dal titolo “Tutti l’angeli cantàru”, la cui produzione discografica è stata curata affidata a Francesco D’Augello, dello studio Dissonanzepro di Lamezia Terme e al minuzioso e paziente lavoro di registrazione e post produzione di Erica Cuda.

L’antico canto dedicato all’Immacolata

A partire, dalla giornata di ieri, festa dell’Immacolata Concezione, la magia del Natale tradizionale ha investito anche il mondo virtuale con l’uscita sulle piattaforme di musica digitale un antico canto dedicato alla Vergine Immacolata interpretato dalla cantante Lucia Romeo, moglie del cantastorie, con cui condivide la passione per la musica. Successivamente, nel mese di dicembre, sarà prevista l’uscita di altri brani, che andranno ad impreziosire lo spettacolo musicale, che Andrea, Daniele e Lucia, affiancati da altri validi musicisti porteranno nelle chiese e nelle piazze calabresi. Un connubio tra storie figlie della tradizione popolare calabrese e vicende riportate nelle Sacre scritture che, assicurano, emozionerà il pubblico.