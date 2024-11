"I Carabinieri Reali e la Grande Guerra" è il nome della manifestazione, promossa dal Centro studi e ricerche Magis Vitae di Reggio Calabria che si terrà il 14 novembre, nella sede del Consiglio regionale della Calabria, sala Monteleone, alle ore 17. Durante la conferenza verranno presentati i volumi "La Grande Guerra. Le operazioni militari in Italia e all’Estero" del generale in riserva Alfonso Magro e "I Carabinieri Reali nella Grande Guerra. Impiego tattico e reparti combattenti" del maresciallo capo Francesca Parisi. Quest’ultima opera è basata sul patrimonio documentale e iconografico custodito dal Museo storico dell’arma dei carabinieri di Roma.

Le mostre

L’iniziativa editoriale è patrocinata dalla Presidenza del consiglio dei ministri, dal Comando generale dell’arma dei carabinieri, dal Comitato regionale Veneto per le celebrazioni della Grande Guerra e dal Comune di Sona (Vr), nonché, per la prossima presentazione a Reggio Calabria, dal Consiglio regionale della Calabria. In tale occasione è previsto un duplice percorso espositivo: una mostra fotografica dal titolo Istanti di vita in guerra, riguardante scene di guerra riferite al Regio Esercito nel suo complesso, e una mostra storico-documentale relativa all’evoluzione normativa e tattica dei Carabinieri dalle origini al primo conflitto mondiale. Verranno altresì distribuite due cartoline dedicate sulle quali sarà possibile apporre un annullo filatelico speciale realizzato per la manifestazione.

Il saggio

Il bozzetto di quest’ultimo, creato da Franco Balducci, già ideatore dell’iniziativa Preso per il naso. Pinocchio e Carabinieri, raffigura due Carabinieri Reali della Grande Guerra: uno in servizio di polizia militare, attività tipica dell’Arma in guerra, e un militare impiegato in un reparto tattico, il Reggimento Carabinieri Reali, che prese parte alle operazioni belliche nelle trincee del Podgora nel 1915. Nel corso della manifestazione, in omaggio al contributo dei Carabinieri calabresi e dell’Arma in Calabria durante il primo conflitto mondiale, sarà presentato altresì un breve saggio dal titolo "I Carabinieri Reali nella Grande Guerra. Calabria".