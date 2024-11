Dopo la fortunatissima (doppia) esperienza della commedia interpretata da un folto gruppo di giornalisti crotonesi rivolta ad una importante operazione di solidarietà, il collettivo che si è ulteriormente infoltito, raddoppia. La scorsa stagione estiva ha infatti visto la messa in scena di “È morto il giornalismo, viva i giornalisti" scritta da Giacinto Carvelli, con la regia di Rodolfo Calaminici, nella villa comunale di Crotone che ha raccolto così tanto successo da richiedere una replica che poi complessivamente ha permesso di poter devolvere 8.790 euro all’associazione "Volontari di Strada" che gestisce il progetto "Camper On the road", grazie al quale da oltre 20 anni distribuisce ogni sera pasti caldi a senzatetto, migranti e famiglie in difficoltà economica.

In questi giorni è stato presentato il nuovo progetto che questa volta dedicherà ogni provente a Unitalsi Crotone: i giornalisti crotonesi tornano in scena con "Commedia Kriminale: santi i i gghjiesa e diavoli i casa". Con l'appuntamento dato per giovedì 6 giugno prossimo, sempre all'interno della stagione estiva del Comune di Crotone, che alle ore 21, sempre alla villa comunale di Crotone chiede un contributo minimo di 5 euro per "aiutare a famigghia" come simpaticamente propongono i colleghi. Il "bottino" come detto sarà devoluto in beneficenza all'Unitalsi di Crotone per l'acquisto di un nuovo pulmino.