I giornalisti crotonesi tornano in scena per beneficenza. Dopo il successo del debutto del 19 luglio scorso - che ha fatto registrare il sold-out con 700 spettatori -, i giornalisti calcheranno nuovamente la scena il prossimo 28 agosto, alle ore 21, nella villa comunale di Crotone.

A recitare saranno venti professionisti della comunicazione che operano nel territorio crotonese, in una commedia originale scritta da Giacinto Carvelli (redattore de il Quotidiano del Sud) e diretta dal regista Rodolfo Calaminici dal titolo “È morto il giornalismo, viva i giornalisti”.

La commedia, in due atti, mette in evidenza vizi e virtù della categoria ma tocca - in modo irriverente e divertente - anche temi come quello delle fake news, della verifica delle fonti, dell'invadenza dei media, della voglia di apparire, della spettacolarizzazione del dolore, dell'uso violento e incontrollato dei social o dei tentativi di comprare il consenso dei giornalisti. Temi che si dipanano nel corso di un funerale di un giornalista. La scena di svolge interamente nella camera ardente. Qui si alternano personaggi più o meno strampalati e giornalisti che interpretano, in modo ironico, se stessi. La commedia ha un finale sorprendente.

«Considerando che tutti vorrebbero fare il funerale al giornalismo, il funerale ce lo siamo fatti noi per dire che, anche se un po' ammaccati, siamo ancora vivi e lottiamo anche per chi ci attacca», dice Giacinto Carvelli autore della commedia. In scena ci saranno 20 giornalisti che operano nelle tv, nell'informazione web e radiofonica e nella carta stampata che si sono messi in gioco per una causa benefica: aiutare l'associazione 'Volontari di Strada' che ogni sera a Crotone, con il progetto 'Camper della speranza – On the road' distribuisce pasti caldi a senzatetto, migranti e famiglie con difficoltà economiche.

Il camper utilizzato dall'associazione è malandato e necessita acquistarne un altro. Per questo l'intero incasso (offerta libera a partire da 5 euro) sarà devoluto per contribuire proprio all'acquisto di un nuovo mezzo e permettere all'associazione di continuare ad assistere sempre più persone. Lo spettacolo gode del patrocinio gratuito del Comune di Crotone che lo ha inserito anche nel cartellone delle manifestazioni estive del 2023.