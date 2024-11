Il progetto punta alla conoscenza delle vicende che hanno segnato la nostra regione nel corso dei secoli. Tra i protagonisti anche gli studenti del liceo “Machiavelli”

Un percorso nella storia della propria terra. Un viaggio per riflettere su temi connessi con la cultura, la mentalità, le tradizioni, la fede e l’arte della regione. È la sintesi del progetto “Identitas. Noi gente di Calabria” promosso dall’impresa culturale “ Kαλα’ ”, dall’Istituto della Biblioteca calabrese e dal Comune di Soriano Calabro in programma dal 9 al 29 maggio (Comune di Soriano Calabro). Attraverso una stretta collaborazione con il liceo scientifico “Machiavelli” gli studenti sono condotti in un processo per ricostruire “l’identità” ovvero l’insieme di tutte le caratteristiche che rendono l'individuo e l’ambiente con cui interagisce unici, inconfondibili e speciali.

Il progetto Identitas

La conoscenza delle vicende che hanno segnato il territorio, così come spiegato dai promotori, consente ai giovani di indagare le radici e comprendere al meglio la realtà. L’elaborazione delle informazioni, infatti, risultano necessari per riconoscere “le cause” e mitigare “gli effetti” che nel corso del tempo hanno condizionato la propria identità storico-culturale. “Noi gente di Calabria” (foto Raffaele Montepaone) entrerà nel vivo il 9 maggio, dalle 9.30. Nell’ambito del primo appuntamento si discuterà dell’affermarsi in Europa di determinate ideologie e l’inarrestabile susseguirsi di eventi e mutamenti socio-economici che sono stati inquadrati nel periodo storico chiamato “Risorgimento”. Fatti che a partire dalla Rivoluzione Francese fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, hanno profondamente segnato la storia della nostra Terra di Calabria e del Sud d’Italia in generale.

Il programma completo

9 maggio

Ore 9.30 – Presentazione alle classi del Liceo scientifico “Machiavelli” di Soriano Calabro del Tema “La Calabria dal Secolo dei Lumi ad oggi”

Intervengono: Padre Lorenzo Di Bruno ed il giornalista e scrittore Pino Aprile.

Ore 18.00 – Pino Aprile presenta il libro “Carnefici”.

15 maggio

Ore 9.30 – Presentazione alle classi del Liceo scientifico “Machiavelli” di Soriano Calabro del Tema “Uomini di Calabria”

Intervengono: Cristiana La Serra – Associazione Mnemosyne e Giuseppe Naccarato uno dei creatori dell’applicazione “ViaggiArt”.

Ore 18.00 – “Realtà calabresi a confronto” con Francesco Bartone – sindaco di Soriano Calabro, Mariangela Preta Associazione Mnemosyne e Giuseppe Naccarato – ViaggiArt. Modera Francesco Pascale – Cooperativa Kairos.

24 maggio

Ore 9.30 – Presentazione alle classi del Liceo Scientifico “Machiavelli” di Soriano Calabro del Tema “Fede e Tradizioni in Calabria”

Interviene: Francesco Colelli.

Ore 18.00 – Padre Lorenzo Di Bruno presenta il libro “I protagonisti raccontano”. Conversa con l’Autore Lilly De Seta

29 maggio 2018

Ore 9.30 – Presentazione alle classi del liceo scientifico “Machiavelli” di Soriano Calabro del Tema “L’Arte in Calabria”

Intervengono: Padre Lorenzo Di Bruno ed il restauratore calabrese Giuseppe Mantella.

Ore 18.30 – Giuseppe Mantella presenta il libro “Mattia Preti e il San Luca che dipinge la Vergine con il Bambino per la Chiesa di S.Francesco d’Assisi a La Valletta”. Conversa con l’autore Maria D’Andrea.

g.d'a.