“Melissa, mito, storia e storie romanzate” è una sintesi storica di uno dei centri più importanti del comprensorio. Un sito che nasce secondo le leggende, 700 anni prima della fondazione di Kroton

Un piccolo viaggio alla riscoperta di uno dei borghi più belli e pieni di storia del crotonese: si inquadra così il libro del giornalista e scrittore Bruno Tassone dal titolo “Melissa, mito, storia e storie romanzate”, presentato dallo stesso autore nella sede della società “Dante Alighieri”. «Non dimentichiamo che è uno dei centri che è diventato rinomato a livello internazionale – ha dichiarato Tassone – si parla di questo paese per le lotte per la terra e i morti che ci sono stati. La storia di questo paese parte, secondo leggenda, a quasi 700 anni prima della fondazione di Kroton; di conseguenza è un qualcosa che riprende dal mito, ed è un borgo con capacità e potenzialità enormi per incrementare il turismo nel nostro territorio».

In questa direzione si rivolge anche l'enogastronomia, un settore del turismo che inizia a farsi sempre più spazio: la dimostrazione, nemmeno sette giorni fa, della presentazione della guida Vinibuoni d'Italia 2018 proprio a Torre Melissa. «Già Ovidio e Plinio il Vecchio parlavano del vino prodotto in questo territorio – continua l'autore – è un qualcosa di interessante anche perchè, nonostante si parli di un paesino, ma la frazione di Torre Melissa inizia ad essere un centro d'attrazione a livello turistico».

Tornando all'opera presentata, «non si tratta di un libro di grande ricerca storica – conclude Bruno Tassone – perchè, per quello che mi riguarda, mi posso definire un divulgatore della storia e non un storico. Ho raccolto tutto quel materiale già stampato e in digitale, facendo una sintesi per renderla più leggibile anche per chi non ha le conoscenze e chi non ha il tempo di fare ricerche su internet».

Nella seconda parte del volume, non manca, però, una parte romanzata.