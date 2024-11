Da Polistena a Melito e poi a Reggio Calabria. La mostra "Sub Tutela Dei, il giudice Rosario Livatino" sarà itinerante nel Reggino fino al prossimo 30 gennaio. In queste settimane il centro servizi per il Volontariato dei Due Mari si sta ponendo come punto di riferimento per promuovere attorno all'esposizione eventi, attività e momenti di riflessioni, coinvolgendo in primo luogo le giovani generazioni.

Curata da Libera associazione Forense, Centro Studi Rosario Livatino, Centro Culturale Il Sentiero di Palermo, l'esposizione è promossa da Meeting Mostre. Attraverso questa iniziativa, il Csv dei Due Mari declina i valori del volontariato attraverso la Legalità e la Memoria nel segno del giudice Rosario Livatino. Ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 ad Agrigento, Livatino è stato beatificato nel 2021.

Dopo la tappa al Duomo di Polistena, da martedì 16 gennaio fino a venerdì 19 gennaio, la mostra sarà visitabile a Melito di Porto Salvo, presso l’ex Mercato Coperto (ore 10/12 e 16/18). Il tour reggino della mostra, che da mesi gira l'Italia, terminerà a Reggio Calabria, presso la sala Boccioni di palazzo Alvaro. Nella sede della Città Metropolitana, la mostra resterà allestita da martedì 23 a martedì 30 gennaio (da lunedì a venerdì ore 9/18 e sabato ore 9:30/12:30).

