Palazzo santa Chiara ha visto una buona affluenza di visitatori durante il Mercatino del libro usato organizzato dal Sistema bibliotecario vibonese. «L'evento -sottolineano i promotori in una nota stampa- ha conquistato gli applausi di grandi e piccini, trasformando la giornata in un'esperienza unica.

Il Sbv si impegna costantemente a espandere e migliorare le proprie collezioni, grazie alle generose donazioni di libri da parte dei cittadini. Tuttavia, spesso queste donazioni includono libri duplicati o al di fuori del contesto delle raccolte bibliotecarie. Proprio per valorizzare questi tesori di carta e favorire lo scambio tra gli appassionati di lettura, è stato allestito il Mercatino. I proventi raccolti durante questo evento saranno destinati al rinnovo delle collezioni della Biblioteca, contribuendo così a mantenere viva la passione per la lettura e la ricerca nella comunità».

Nel corso dell’iniziativa, i visitatori «hanno potuto immergersi in un mondo di avventure letterarie grazie all'evento "Libri al buio", che ha suscitato grande interesse e curiosità tra il pubblico. L'Accademia di Studi teatrali “Fughe organizzate” ha tenuto un reading coinvolgente, offrendo un'esperienza unica a tutti i presenti. Anche le “Letture ad alta voce” per i più piccoli hanno catturato l'attenzione delle tante famiglie giunte per l’occasione, promuovendo la passione per la lettura sin dalla tenera età». I promotori ringraziano infine utenti e quanti hanno contribuito al successo dell’iniziativa.