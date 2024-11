Il messaggio lasciato sulla lavagna di una classe di una scuola del Vibonese

“Cari bambini, abbiamo preso in prestito per qualche giorno la vostra aula per la vostra felicità… Siamo stati benissimo e ve la lasceremo pulita e ordinata. Volevamo raccomandarmi di studiare non solo per trovare un giorno un buon lavoro ma perché la cultura e il sapere rendono l’uomo libero".

I poliziotti Tiziano e Claudio hanno deciso di spiegare ai bambini della scuola dove hanno prestato servizio in occasione delle elezioni politiche perché oggi avrebbero "usato" la loro aula. E lo hanno fatto lasciando loro un messaggio sulla lavagna. Un gesto immortalato e postato su Facebook, che racchiude un messaggio prezioso. Studiate perché la cultura e il sapere rendono l'uomo libero.