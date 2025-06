Previsti gli interventi di Marcello Flores ed Ettore Cinnella, tra i massimi esperti in materia e autori di due fondamentali ricostruzioni storiografiche sull’eccidio perpetrato ai danni degli Armeni nel 1915-1916 e quello subito dagli Ucraini nel 1932-33

“Il primo Novecento: genocidi dimenticati”. È questo il titolo della giornata di studio che si terrà, in diretta streaming, giovedì 5 giugno nell’aula magna del Liceo Scientifico di Tropea e vedrà in video collegamento gli interventi dei professori Marcello Flores ed Ettore Cinnella, tra i massimi esperti in materia e autori di due fondamentali ricostruzioni storiografiche aventi ad oggetto, rispettivamente, il genocidio perpetrato ai danni degli Armeni nel 1915-1916 e quello subito dagli Ucraini nel 1932-33.

Aprirà i lavori il presidente dell’associazione “Alexandra”, Emanuele Giudice, che si occuperà di inquadrare giuridicamente e comparativamente la nozione di genocidio; a seguire, le relazioni degli studenti e la discussione aperta con gli storici.

«Si tratta – spiega il dirigente dell’IIIS Tropea, Nicolantonio Cutuli – di una iniziativa di approfondimento fortemente voluta dal nostro Istituto e che ha coinvolto e impegnato gli studenti della quinta A del nostro Liceo Scientifico, guidati da Giulio Le Pera, il quale ha proposto e seguito questo progetto all’interno del percorso annuale di Storia, Filosofia ed Educazione civica».

«Desidero ringraziare – afferma Le Pera, coordinatore della giornata di studio – i due insigni studiosi che hanno non solo accettato l’invito ma si sono resi disponibili durante l’iter didattico per offrire la loro consulenza e le opportune delucidazioni. Gli studenti hanno così avuto modo di leggere e analizzare a fondo due testi imprescindibili in materia, quali sono Il genocidio degli Armeni del prof. Flores e 1932-33. Ucraina. Il genocidio dimenticato del prof. Cinnella.