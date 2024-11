Scilla è la terra del mito, uno dei luoghi più belli e rappresentativi della Calabria. Lo splendore della natura, la suggestiva quanto unica conformazione urbanistica, il suo importante patrimonio artistico fanno della Cittadina tirrenica una perla preziosa, tutta da scoprire e da amare nella sua irripetibile magnificenza. Ma Scilla è custode di un altro patrimonio che merita di essere conosciuto, quello religioso e devozionale che ruota eminentemente intorno alla figura di San Rocco di Montpellier, il grande taumaturgo francese speciale protettore dai contagi pestiferi.

Il suo culto, fiorito già nel XV secolo, si concretizzò con l'erezione di un oratorio e la commissione della preziosa statua in alabastro risalente agli inizi del XVI secolo, capolavoro del carrarese Giovan Battista Mazzolo. Dichiarato a furor di popolo Patrono della Città nel 1743 dopo l'ennesimo intervento miracoloso in favore degli scillesi, San Rocco viene celebrato annualmente con singolare devozione il sabato e la domenica successivi al 16 agosto con una suggestiva quanto faticosissima processione che attraversa tutti i quartieri cittadini. Scopriamo insieme questa affascinante realtà festiva che coniuga mirabilmente la fede e la devozione del popolo scillese con l'arte e la superba bellezza architettonica e paesaggistica della mitologica Città tirrenica.



