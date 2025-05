Un evento di grande richiamo che ha attirato un pubblico numeroso e variegato in un momento difficile per il mercato dei libri. Nei primi tre mesi del 2025 ha registrato un calo del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una perdita di circa 810.000 copie e una diminuzione della spesa dei consumatori di quasi 12 milioni di euro

Il Salone del Libro di Torino 2025 si è confermato un evento di grande richiamo, attirando un pubblico numeroso e variegato. Tuttavia, questo successo non riflette pienamente la situazione attuale del mercato editoriale italiano, che sta affrontando sfide significative.

Nei primi tre mesi del 2025, il mercato dei libri in Italia ha registrato un calo del 3,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una perdita di circa 810.000 copie e una diminuzione della spesa dei consumatori di 11,9 milioni di euro. Questa tendenza negativa segue il calo dell’1,5% registrato nel 2024, attribuito in parte alla sostituzione del bonus 18app con le Carte Cultura e del Merito, e al mancato finanziamento di 30 milioni di euro alle biblioteche.

La crisi non colpisce tutti gli attori del settore allo stesso modo. I grandi gruppi editoriali, con vendite superiori ai 5 milioni di euro, hanno subito un lieve calo dello 0,1%, mentre i piccoli editori con fatturati tra 1 e 5 milioni di euro hanno visto una contrazione del 9,3%. Anche le librerie faticano a reggere il colpo: sebbene abbiano guadagnato 8,8 milioni di euro, non sono riuscite a compensare il crollo dell’e-commerce (-26,3 milioni di euro) e della grande distribuzione (-6,7 milioni di euro).

Nonostante le difficoltà, alcuni segmenti mostrano segnali positivi. La narrativa italiana ha registrato una crescita del 5,4% nei primi sei mesi del 2024, mentre quella straniera è aumentata del 3,1%. Tuttavia, generi come la saggistica generale e specialistica, i libri per ragazzi e i fumetti hanno subito cali rispettivamente del 3%, 1,6%, 2,8% e 4,8%.

In un panorama difficile, il mercato digitale mostra segnali di crescita. Gli ebook hanno raggiunto un valore di 84,2 milioni di euro (+4%), mentre gli audiolibri in abbonamento sono aumentati del 7,1%, toccando i 30 milioni di euro. Complessivamente, il digitale ha superato i 114 milioni di euro, confermandosi un settore in espansione.

L’editoria italiana rimane la quarta per dimensione in Europa e la sesta nel mondo, con un giro d’affari di 3,439 miliardi di euro nel 2023. Tuttavia, la mancanza di una politica organica per il libro e per la lettura, unita alla riduzione delle risorse pubbliche a sostegno del settore, rappresenta una sfida significativa. Il presidente dell’Associazione Italiana Editori, Innocenzo Cipolletta, ha sottolineato la necessità di nuovi provvedimenti per sostenere il settore e promuovere la lettura nel Paese.

I libri più letti del 2024

Nonostante le difficoltà del settore, alcuni titoli hanno riscosso un grande successo tra i lettori italiani nel 2024:

Il Dio dei nostri padri di Aldo Cazzullo (HarperCollins) – un saggio che esplora le radici culturali e spirituali dell’Occidente attraverso le storie bibliche.

Un animale selvaggio di Joël Dicker (La Nave di Teseo) – un thriller avvincente che ha conquistato il pubblico italiano.

L’età fragile di Donatella Di Pietrantonio (Einaudi) – romanzo vincitore del Premio Strega 2024, che affronta temi di fragilità e resilienza.

Tatà di Valérie Perrin (Edizioni E/O) – una storia che intreccia mistero e memoria, confermando il talento dell’autrice di “Cambiare l’acqua ai fiori”.

La portalettere di Francesca Giannone (Nord) – romanzo ispirato alla storia della bisnonna dell’autrice, diventato un longseller.

L’orizzonte della notte di Gianrico Carofiglio (Einaudi) – una nuova indagine per l’avvocato Guido Guerrieri.

Domani, domani di Francesca Giannone (Nord) – secondo romanzo dell’autrice, anch’esso tra i più venduti dell’anno.

Il canto dei cuori ribelli di Thrity Umrigar (Libreria Pienogiorno) – romanzo rivelazione dell’anno.

Il passato è un morto senza cadavere di Antonio Manzini (Sellerio) – nuovo capitolo della serie con il vicequestore Rocco Schiavone.

Cuore nero di Silvia Avallone (Rizzoli) – romanzo che esplora le dinamiche familiari e sociali.

Gli autori più apprezzati a livello nazionale

Francesca Giannone – con “La portalettere” e “Domani, domani” si è affermata come una delle autrici italiane più lette e apprezzate.

Donatella Di Pietrantonio – vincitrice del Premio Strega 2024 con “L’età fragile”, ha consolidato la sua posizione nel panorama letterario italiano.

Gianrico Carofiglio – autore di successo con la serie dell’avvocato Guido Guerrieri.

A livello internazionale:

Rebecca Yarros – la sua serie “Empyrean”, iniziata con “Fourth Wing”, ha ottenuto un enorme successo, con il primo libro che ha trascorso 65 settimane nella lista dei bestseller del New York Times.

Kristin Hannah – autrice di “The Women”, che ha dominato le classifiche con 10 settimane al primo posto nella lista dei bestseller del New York Times.

Taylor Jenkins Reid – conosciuta per romanzi come “The Seven Husbands of Evelyn Hugo” e “Daisy Jones & The Six”, ha venduto oltre 21 milioni di copie nel mondo.

Han Kang – autrice sudcoreana vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura, riconosciuta per opere come “The Vegetarian”.

Il Salone del Libro di Torino 2025 ha dimostrato che l’interesse per la lettura e per l’editoria è ancora vivo in Italia. Tuttavia, per trasformare questo entusiasmo in una crescita sostenibile del settore, è fondamentale affrontare le sfide attuali attraverso politiche mirate, supporto ai piccoli editori e alle librerie, e un’attenzione particolare alle nuove tendenze di lettura e ai canali digitali.