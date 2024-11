Ancora successi e riconoscimenti alla carriera per il noto soprano crotonese Teresa Cardace la quale, nei giorni scorsi è stata insignita del prestigioso titolo accademico di “Honorary Doctor” presso la “Slobomir P University di Bijeljina” (Bosnia–Herzegovina).

La consegna del titolo accademico, all’indomani di una intensa e proficua settimana trascorsa dal soprano Teresa Cardace nella città di Belgrado, ospite della “Associazione dei Pedagoghi di musica e Balletto della Serbia". Il soprano Teresa Cardace, volata in Serbia dall’Italia e invitata a presiedere il prestigioso Concorso Internazionale di Musica Slava nella sezione canto lirico, in quei giorni è stata ospite, insieme al soprano Anastasjia Holc ed al baritono Hongxu Chen al concerto di apertura del “Festival Slovenke Muzike” al prestigioso Teatro della “Russian House” riscuotendo grandi consensi di pubblico e di critica; è stata altresì impegnata in una riuscitissima “Masterclass” sulla tecnica e l’interpretazione vocale riservata ai finalisti del concorso e tenutasi presso la “Sala di Gala” dell’ Accademia di Musica “Stanislav Binicki” della città.

Il riconoscimento di “Honorary Doctor”, conferitole nella serata conclusiva del 06 aprile al Teatro della Casa della Cultura di Belgrado, in occasione della premiazione dei vincitori del Concorso Internazionale “9° Festival Slovenke Muzike”, che l’ha vista salutare il pubblico e ringraziare chi ha inteso riconoscerle tale attestazione, sulle note dell’internazionale “O sole mio” insieme al noto tenore spagnolo Ignacio Prieto, rappresenta per l’artista e per la donna crotonese, responsabile del Dipartimento di Canto e Teatro Musicale presso il Conservatorio Statale di Musica “P.I.Tchaikovski” di Catanzaro–Nocera Terinese, l’ennesimo traguardo per l’impegno artistico, didattico, di promozione culturale, nonché di ricerca musicale che da anni ella esercita, con passione e serietà nella sua terra, in Italia e nel mondo.