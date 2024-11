Un borgo mozzafiato. Siamo sull'Alto Ionio Cosentino. La nuova stagione di Sorridi Sei in Calabria, il format prossimamente in onda su LaC Tv condotto da Cristina Iannuzzi, ha fatto tappa a Roseto Capo Spulico, dove si fondono mare, patrimonio storico culturale e magnifici paesaggi.



Qui proprio sul mare dalle acque limpide e cristalline si erge il maestoso castello tra i più suggestivi della Calabria, il Castrum Petrae. Nato dalle ceneri di un antico luogo di culto pagano, in quel luogo intriso di mistero, lo “Stupor Mundi” Federico II di Svevia, lasciò segni importanti del suo passaggio, come dimostrano il ritrovamento dell’Onfale con incisi i segni della Passione di Cristo, e numerosi segni lapidei racchiusi tra le mura del maniero.



Da avamposto di difesa a castello templare, presidio militare e luogo sacro per l’Imperatore, storia e mistero, è questa la magia del Castello di Roseto. Il Castrum Roseti fu edificato, insieme con le mura di cinta, sotto il regno di Roberto il Guiscardo.

Il vicolo più stretto d'Europa

Adagiato dolcemente su un’armoniosa collina, Roseto Capo Spulico è anche uno dei borghi medievali più belli del Meridione. Ci sono chiese, palazzi storici, ma anche luoghi davvero speciali. Qui c'è il vicolo più stretto d’Europa e si chiama “Vico degli innamorati, il luogo dove tanti innamorati del passato riuscivano ad incontrarsi per quel bacio rubato, per quell’incrocio di sguardi così desiderato e atteso, per quella promessa d’amore. Baciarsi al centro della vinella significava- e significa, come tradizione vuole – buonaugurio per un amore eterno.

Il mare

Ma a farla da padrone a Roseto Capo Spulico è anche il mare, per il quarto anno consecutivo Bandiera blu. Meta di turisti, culla di pescatori, regno dei velisti.