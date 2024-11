La sfida è stata lanciata dalla cittadina del Catanzarese. Su questo tratto di costa l'11 agosto centinaia di persone si prenderanno per mano per tuffarsi contemporaneamente e conquistare il primato mondiale

Tre chilometri di spiaggia bianca e con un mare cristallino: è questo lo scenario che ospiterà il tuffo più lungo del mondo, con l'obiettivo di conquistare il "Guinness World Records". La sfida è stata lanciata dalla Pro Loco e dall'Amministrazione comunale di Botricello, meta turistica della costa ionica Catanzarese, a metà strada con la provincia di Crotone. E' su questo tratto di costa che l'11 agosto, alle 11, centinaia di persone si prenderanno per mano per tuffarsi contemporaneamente e conquistare il primato mondiale.

Una catena umana che unirà i due confini del comune di Botricello, uno lato Catanzaro, l'altro in direzione Crotone, attraversando la spiaggia di sabbia caratteristica della zona. Lungo questo tratto di costa c’è grande fermento, grazie anche al coinvolgimento dei villaggi turistici, delle case vacanza e degli stabilimenti balneari. L'ideatore della giornata da record, Ernesto Latassa, componente del consiglio direttivo della Pro Loco, è entusiasta. «Dopo una ricerca sul sito dei Guinness e online abbiamo scoperto che l'unico tentativo italiano risale al 2008, quando sulla costiera romagnola fu provato il record di 1,5 chilometri che, pero', non risulta certificato - precisa - considerate le caratteristiche del nostro litorale abbiamo pensato di metterci in gioco e abbiamo avanzato la richiesta ufficiale al "Guinness World Records" per ottenere la certificazione».(AGI)