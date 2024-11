L’episodio all’interno dei locali della stazione ferroviaria. Il lavoro eseguito dall’artista Giovanni Catalano

È stato terminato l'intervento di restauro della statua della Madonnina ubicata all'interno dei locali della stazione ferroviaria di Corigliano, oggetto di atti sacrileghi da parte di ignoti vandali. Tale importante lavoro è stato eseguito dall'artista locale Giovanni Catalano, vero professionista del settore, e reso possibile grazie alla grande sensibilità e generosità del concittadino Pino Pugliese, che ha finanziato l’ intervento di recupero. Lo comunicano gli stessi cittadini tramite una nota inviata alla stampa.

!banner!

Nelle scorse settimane, attraverso i mezzi di comunicazione e i social network, un appello in tale direzione era stato formulato dal giornalista Fabio Pistoia, il quale aveva evidenziato lo stato di degrado ed abbandono che interessava la statua e l'annessa area. Nei giorni seguenti, poi, alcune volenterose cittadine, già impegnate in Comitati civici (Carmela Manna e Carmela Apicella - Insieme per Corigliano) nonché in partiti politici (Marika Reale e Donatella Innocenti - Lega), avevano provveduto alla pulizia totale dell'area, riqualificando la stessa con la piantumazione di fiori. È questa una positiva e lieta pagina per la comunità locale, frutto di quel senso civico per troppo tempo latente ma che, pur se gradualmente, sta emergendo con tangibili risultati.

LEGGI ANCHE: Vandalismo sacrilego, imbrattata statua della Madonna