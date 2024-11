Finanziamento concesso dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo. Previsti lavori di messa in sicurezza, consolidamento e restauro

«La chiesa gotica di Santa Maria della Pietà, situata a Squillace, sarà recuperata e valorizzata con apposito finanziamento di 1milione e 200mila euro proveniente dal ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo». Ne dà notizia, in una nota, il deputato M5s Paolo Parentela, che sottolinea: «Finalmente, per dirla con De Andrè, una buona novella per il patrimonio culturale e spirituale della Calabria, spesso dimenticato o sottovalutato a livello locale, come pure per la comunità di Squillace, comune di rara bellezza e con evidenti potenzialità, costretto a subire gli effetti di una radicata incapacità politica».

«Questo finanziamento – prosegue il parlamentare del Movimento 5 Stelle – deriva anche dall’attenzione che, insieme a cittadini sensibili del posto, ho dedicato al recupero della chiesa, risalente al XIII secolo e tra le più significative testimonianze dell'architettura gotica in Calabria».

«Secondo quanto ho appreso ufficialmente, l’immobile, unico nel suo genere, non era stato mai – continua l’esponente pentastellato – oggetto di interventi da parte del ministero, che stavolta ha già predisposto la fase progettuale per lavori di messa in sicurezza, consolidamento e restauro, con saggi archeologici preliminari in ragione del cattivo stato di manutenzione dell’edificio religioso, che peraltro ha un eccezionale valore storico».

«Della vicenda – rimarca il deputato – si è occupata pure la collega senatrice M5s Margherita Corrado, archeologa di spessore e componente della VII commissione del Senato, Beni culturali. Con le competenze di cui dispone il ministero e con l’aiuto della sua sottosegretaria Anna Laura Orrico, del Movimento 5 Stelle, sono certo – conclude Parentela – che i lavori cui sarà sottoposta la chiesa di Santa Maria della Pietà saranno realizzati nel migliore dei modi».