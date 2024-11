Si tratta di interventi programmati in materia di Pnrr. Sottoscritto l'accordo tra il Comune reggino e la Regione Calabria che prevede «interventi di messa in sicurezza»

Buone notizie per il Musaba, il museo a cielo aperto di Mammola, meta di visitatori provenienti da tutta la regione e non solo: in arrivo risorse finanziarie per 185 mila euro. Ad annunciarlo è il sindaco del comune reggino, Stefano Raschellà, specificando che si tratta di interventi programmati in materia di Pnrr. È stato infatti sottoscritto l'accordo di concessione di finanziamento tra il Comune di Mammola e la Regione Calabria, dipartimento di Protezione Civile, che prevede «interventi di messa in sicurezza dei versanti su cui sorge l'antico monastero museo Musaba».

Una misura che contribuirà alla risoluzione delle criticità evidenziate solo pochi giorni fa al microfono di LaC News24 da Hiske Maas, moglie dell'artista Nick Spatari, scomparso tre anni fa, e attualmente a capo della fondazione privata che gestisce questo vero e proprio scrigno di bellezza. Un parco di arte contemporanea con numerose opere monumentali e architettoniche che, per il suo raro e originale valore artistico. continua ad attirare importanti flussi turistici.