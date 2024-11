L'iniziativa - che punta a diventare un appuntamento fisso annuale - nasce per promuovere e valorizzare il patrimonio culturale della regione. I protagonisti della giornata saranno i cittadini che verranno coinvolti in un viaggio alla conoscenza e alla consapevolezza della loro storia

Prendere coscienza del patrimonio culturale calabrese sarà l’obiettivo della Giornata regionale dei Musei in Calabria, iniziativa che si terrà il 24 novembre, fortemente voluta dall’Assessorato all’Istruzione e Attività culturali che mira a promuovere e valorizzare l'arte e la storia della regione. I protagonisti della giornata saranno i cittadini che verranno coinvolti in un viaggio all'interno dei musei che li porterà alla conoscenza della loro eredità culturale. Maria Francesca Corigliano, assessore regionale alla cultura ha invitato i direttori dei musei calabresi a «concedere una giornata di apertura gratuita e a coinvolgere scuole e associazioni del territorio per dare modo ad un largo pubblico di partecipare e per animare una giornata che è innanzitutto di consapevolezza ma anche di festa e condivisione della bellezza».

L’assessore ha proseguito ringraziando «tutti coloro i quali hanno aderito al nostro appello, le diverse decine i musei che saranno aperti gratuitamente sabato 24 novembre. La Regione – continua - è impegnata sul versante della valorizzazione dei beni e delle attività culturali e i musei sono il cuore del nostro patrimonio, custodi di autentici tesori che parlano di noi, della nostra storia e della nostra identità». L’apprezzamento della Corigliano va a tutti i professionisti che operano nei musei e che hanno accolto con entusiasmo l' invito: «Un ringraziamento particolare va al Polo Museale della Calabria del Mibac che ha assicurato adesione allo spirito dell'iniziativa consentendo l'accesso gratuito a numerosi siti statali in Calabria. Questa giornata in cui i cittadini sono invitati a prendere coscienza del patrimonio culturale calabrese, - sottolinea Corigliano - diventerà un appuntamento fisso ogni anno, poiché il Presidente Mario Oliverio e tutta la Giunta regionale hanno inteso istituzionalizzarla anche per gli anni a venire nell'ultimo sabato di novembre». In queste ore stanno aumentando le adesioni di musei civici, diocesani, privati disseminati su tutti il territorio regionale. Ulteriori adesioni sono possibili scrivendo all'indirizzo asscultura.ac@regione.calabria.it.

Il Fai (Fondo italiano ambientale) sarà parte attiva dell’iniziativa coivolgendo i suoi volontari. Il fondo, attivo da sempre sul fronte della valorizzazione del patrimonio culturale, e in special modo dei beni che soffrono per la loro non sempre adeguata valorizzazione, si è particolarmente speso, insieme alle associazioni Simbdea, Amei, Diagonal, Museo dei Brettii e degli Enotri, Rete Museale Ricadi, Zungri e Soriano affinché si arrivasse a una giornata capace di mettere insieme tutte le realtà museali del territorio, piccole e grandi. I musei calabresi che aderiranno alla Giornata sono: il Museo San Paolo di Reggio Calabria, il Museo Diocesano, la Pinacoteca di Reggio, il Museo Archeologico della Sibaritide.