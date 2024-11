Con il ritorno della Calabria in “zona gialla” stanno via via ritornando ad operare a pieno regime anche le varie realtà culturali attive sul territorio. In questo contesto, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, gran parte dei Musei, Parchi archeologici e luoghi della cultura afferenti alla Direzione regionale Musei Calabria, guidata da Filippo Demma, hanno già riaperto le proprie porte al pubblico. Altri lo faranno a breve. Ecco gli orari, i tempi e le modalità di apertura al pubblico delle strutture.

Museo e parco archeologico dell’Antica Kaulon

La struttura è accessibile al pubblico a partire dal 10 maggio. Da lunedì alla domenica: dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso ore 19.30, chiusura Parco un'ora prima del tramonto).

Sabato e domenica per accedere alla struttura è obbligatoria la prenotazione (con almeno un giorno di anticipo), al sito on line o telefonicamente al numero 0964 735154. Gli ingressi sono contingentati ad un massimo di 4 persone o unico nucleo famigliare ogni 15 minuti.

Galleria nazionale di Cosenza

La struttura è accessibile al pubblico a partire dal 10 maggio. Da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.30). Chiuso sabato e domenica. Per accedere alla struttura è consigliata la prenotazione per gruppi di più di 8 persone, tramite la mail del Museo (drm-cal.gallerianaz-cs@beniculturali.it). Gli ingressi sono contingentati ad un massimo di 8 persone o un unico nucleo famigliare ogni 30 minuti.

Museo statale di Mileto

La struttura è accessibile al pubblico a partire dal 10 maggio.

Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 8.30 alle 13.00;

Martedì e giovedì: dalle 8.30 alle 17.00.

Sabato e domenica: chiuso. Gli ingressi sono contingentati ad un massimo di 5 persone o un unico nucleo famigliare ogni 30 minuti.

Museo e parco archeologico Archeoderi

La struttura sarà accessibile al pubblico a partire dal 17 maggio.

Dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 17.00 (ultimo ingresso ore 16.30);

Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (ultimo ingresso ore 12.30);

Sabato e domenica: chiuso. Gli ingressi saranno contingentati ad un massimo di 5 persone o un unico gruppo familiare ogni 30 minuti.

Museo archeologico lametino

La struttura è accessibile al pubblico dal 12 maggio.

Dal lunedì al venerdì: dalle 9,00 alle14,00 e dalle 15,00 alle 16,30 (ultimo ingresso ore 16,00);

Sabato e domenica: chiuso.Gli ingressi saranno contingentati ad un massimo di 4 persone o un unico nucleo famigliare per volta.

Museo archeologico nazionale di Crotone

La struttura è accessibile al pubblico dal 12 maggio.

Dal martedì alla domenica: dalle 9,00 alle 20,00 (ultimo ingresso ore 19,30). Gli ingressi sono contingentati ad un massimo di 4 persone o un unico nucleo famigliare per volta. La prenotazione è obbligatoria sabato e domenica (e consigliata nei giorni infrasettimanali) al numero Tel. 0962 23082 o via e-mail (drm-cal.crotone@beniculturali.it).

Museo archeologico di Mètauros

La struttura è accessibile al pubblico dall’11 maggio.

Martedì e Mercoledì dalle 8:00 alle 13:30 ultimo ingresso alle ore 12:30

Lunedì-giovedì- venerdì- sabato-domenica: chiuso.

Gli ingressi sono contingentati ad un massimo di 6 persone o un unico nucleo famigliare ogni mezz'ora.

Chiesa di San Francesco d’Assisi

La struttura sarà fruibile al pubblico a partire dal 17 maggio. Da lunedì a domenica: dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 19.00 (ultimo ingresso 13.30 e 18.30).

Ingresso contingentato. Prenotazione obbligatoria sabato e domenica al numero 0964 355009 o tramite gli indirizzi email: museociv.biblioteca@libero.it; amm.gerace@libero.it.

La Cattolica di Stilo

La struttura sarà fruibile al pubblico a partire dal 14 maggio.

Martedì, mercoledì e giovedì: dalle 8.00 alle 14.00 (ultimo ingresso 13.45);

Venerdì, sabato e domenica: dalle 14.00 alle 20.00 (ultimo ingresso 19.45);

Lunedì: chiuso. Biglietto d’ingresso con accesso contingentato esclusivamente online sul proprio sito. Prenotazione obbligatoria sabato e domenica.

Le Castella

La struttura sarà fruibile al pubblico a partire dal 14 maggio.

Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 8.00 alle 13.30 (ultimo ingresso 13.00);

Giovedì, sabato e domenica: dalle 14.00 alle 19.30 (ultimo ingresso 19.00);

Martedì: chiuso

Ingresso gratuito contingentato a gruppi di massimo 12 persone. Prenotazione obbligatoria sabato e domenica (consigliata nei restanti giorni) al numero telefonico 0962 23082 tramite e-mail: drm-cal.crotone@beniculturali.itl

Museo archeologico nazionale Vito Capialbi

La struttura sarà fruibile al pubblico a partire dal 20 maggio.

Giovedì e venerdì: dalle 9.00 alle 20.00. Ingresso contingentato a gruppo di massimo 15 persone alla volta.

Museo del territorio di palazzo Nieddu del Rio a Locri

La struttura sarà fruibile al pubblico a partire dal 17 maggio.

Martedì, giovedì e sabato: dalle ore 9.00 alle ore 14.00 (con ultimo ingresso alle ore 13.00);

Mercoledì e venerdì: dalle ore 14.00 alle ore 20.00 (con ultimo ingresso alle ore 19.00);

Domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00 (ultimo ingresso ore 19.00). Prenotazione telefonica obbligatoria sabato e domenica al numero: 334 6126386