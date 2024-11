Pubblicato il libro “In Viaggio con Francesco - Un percorso speciale per un turismo accessibile” scritto dal professor Peppino De Rose, esperto in Programmi dell’Unione europea e docente di Impresa Turistica e Mercati Internazionali presso l’università della Calabria e dal suo allievo dott. Francesco Maria Maritato.

Francesco iscritto all'università della Calabria al corso di laurea in Scienze Turistiche indirizzo in Direzione e management delle imprese turistiche, è stato costretto a interrompere gli studi per l’insorgere di una grave infermità fisica. La passione per il mondo del turismo, una incredibile forza di volontà e la possibilità di seguire un piano didattico personalizzato con programmi calibrati alle sue esigenze, gli hanno permesso di riprendere gli studi e conseguire la Laurea in Scienze Turistiche presso il Dipartimento di Scienze Turistiche dell’università della Calabria.

Il libro pubblicato dalla casa editrice Laruffa editore di Reggio Calabria e con prefazione scritta da Gianluca Gallo assessore al Welfare della Regione Calabria, è una visione pratica per la sperimentazione di un modello di turismo sociale e di governance del territorio capace di garantire la visitabilità e l’accessibilità dei luoghi dotati di attrattori turistici alle persone speciali.

Un percorso di programmazione integrata e strategica per rivitalizzare i luoghi e aprirli all’abbraccio delle persone con difficoltà motoria o sensoriale, degli anziani, delle famiglie con bambini. Un target sempre più numeroso capace di generare opportunità di business e uno sviluppo economico più etico e solidale. Il racconto del percorso è offerto da parte di un viaggiatore speciale in cui si percepisce una forte relazione tra l’uomo e la natura, tra il sentimento e la cultura, tra la modernità e la meditazione. Un viaggio lento e consapevole alla riscoperta della bellezza dei luoghi e della propria personalità, per un turismo senza confini capace di far sognare un mondo più aperto e inclusivo.