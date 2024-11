L’evento, che si pone come obiettivo promuovere prodotti ed eccellenze enogastronomiche del territorio, si svolgerà il 19 e il 20 giugno all’interno del locale napitino Me Restaurant

Due giorni di incontri, dibattiti e degustazioni quelli previsti i prossimi 19 e 20 giugno a Pizzo Calabro all’interno del locale Me Restaurant. Si tratta della prima edizione di “Tasting Calabria Workshop. Tutti i sapori della Calabria”, evento promosso ed organizzato dallo chef Giuseppe Romano e dalla pastry-chef Eleonora Marcello in collaborazione con Nieva Zanco, consiglieria Guida gastronomica non convenzionale.

L'inaugurazione è prevista mercoledì 19 giugno, alle ore 18, con il workshop in cui i singoli produttori ed i consorzi incontreranno e dialogheranno con il pubblico nell'ambito dell'incontro moderato da Nieva Zanco. Si proseguirà poi, alle ore 20 con una “Cena riservata” (su invito), in cui Giuseppe Romano e Eleonora Marcello proporranno un menù degustazione in cui tutti i sapori ed i profumi della Calabria saranno gli assoluti protagonisti. Ci saranno anche gli chef Alfonso Crisci di Taverna Vesuviana, Rocco Ianni del ristorante Le Saie di Bagnara e Gaetano Alia di Locanda Alia di Castrovillari.

L'evento proseguirà giovedì 20 giugno, dalle ore 8 con uno “Special Breakfast”.Dalle ore 10,30 quarto ed ultimo atto con il “Live testing”: alcuni produttori apriranno le porte delle loro aziende per una visita guidata alla scoperta delle specialità made in Calabria.