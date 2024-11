Un appuntamento capace di unire arte, tradizioni e fede. Con la cerimonia di premiazione dei rioni, l’Infiorata di Potenzoni chiude ufficialmente la 29esima edizione. La frazione di Briatico, con la sua storica manifestazione, ha animato la giornata del Corpus domini. Per le vie del centro, sito nel Vibonese, si sono riversati fiumi di visitatori provenienti dai paesi limitrofi e anche fuori provincia. Circa 2mila le presenze. Potenzoni ha offerto ai suoi ospiti uno spettacolo unico. Le stradine sono state abbellite con decine e decine e decine di tappeti floreali a tema sacro. Scene tratte dalla Bibbia, immagini di Santi e Madonne hanno colorato viuzze e slarghi dei rioni Glicine, Torre, Agave e Chiesa. Per onorare il passaggio del Santissimo, sono stati realizzati anche diversi altarini.

La premiazione

Sono stati proprio i visitatori ad esprimere le preferenze sui rioni. Così, dopo il conteggio dei voti, è stata stilata la classifica e consegnato il gagliardetto al vincitore. Primo posto per rione Chiesa, secondo posto per Torre. Terzo e quarto posto rispettivamente per Agave e Glicine. Francesca Artesi, presidente dell’associazione “Potenzoni in fiore” ha brevemente commentato: «Vogliamo ringraziare la comunità di Potenzoni e quanti credono e sostengono l’Infiorata. Una manifestazione che sentiamo fortemente nostra, che rappresenta un motivo d’orgoglio per il paese. Grazie al Comune di Briatico e alla Pro loco per il supporto».



Un bilancio positivo per Potenzoni che ha anche avuto il merito di rappresentare con la sua arte e le sue tradizioni la Calabria in manifestazioni di stampo nazionale. In particolare, apprezzata la partecipazione alla V rassegna “Maestri infioratori”, città di Cervaro (nel Lazio).