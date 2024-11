La selezione per accedere ai percorsi di formazione (TFA) per essere abilitati all'attività didattica agli alunni con disabilità. Il rettore: «In questo particolare momento il nostro ateneo continua ad essere punto di riferimento di settore»

Sono 540 i posti disponibili all’Università Magna Graecia di Catanzaro per l’ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

Fino al 13 maggio - comunica l'ateneo - anche le iscrizioni in soprannumero degli idonei nelle graduatorie dei precedenti cicli di specializzazione. Sono 540 i posti disponibili all’Università Magna Graecia di Catanzaro per l’ammissione ai percorsi di formazione (TFA) per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico in corso.

Sono stati assegnati, infatti, 120 posti in più rispetto allo scorso anno, a dimostrazione dell’alta richiesta di iscrizione che è emersa nel contesto territoriale di riferimento, premiando l’Ateneo di Catanzaro e l’opportunità di specializzazione garantita anche per il settore dell’insegnamento.

«Potenziamo ancora di più – ha spiegato il rettore Giovambattista De Sarro – l’offerta di formazione specialistica per gli insegnanti che saranno dedicati alle attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. In questo particolare momento il nostro ateneo – ha proseguito il Rettore Giovambattista De Sarro – continua ad essere punto di riferimento anche per il delicato rapporto tra insegnamento e disabilità, mostrando grande attenzione e sensibilità ad un tema, quello dell’inclusione, che rappresenta la vera sfida da vincere, per il prossimo futuro, da tutti gli attori che gravitano nel settore dell’istruzione e della formazione».