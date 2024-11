Un problematica molto seria sta interessando il monumento. Per questo motivo sono state interpellate le parlamentari pentastellate

Un incontro-dibattito con i cittadini di Isola Capo Rizzuto, nel crotonese, per quanto riguarda lo stato della Torre Vecchia e del tratto di costa nella frazione di Capo Rizzuto: sono queste le tematiche affrontate nel pomeriggio di oggi nell'incontro promosso dal Movimento 5 Stelle – Amici di Beppe Grillo isolitano, che hanno invitato la senatrice Margherita Corrado e la deputata Elisabetta Barbuto, quest'ultima assente giustificata. L'erosione della costa è una problematica molto seria che negli ultimi tempi sta iniziando a interessare questo monumento che rischia di disfarsi a mare; proprio per questo i cittadini di Isola Capo Rizzuto hanno interpellato le parlamentari per discutere delle azioni da mettere in campo e per evitare, su tutta la costa crotonese, “spiacevoli sorprese”.

«La problematica della Torre Vecchia – ha dichiarato la Corrado – mi è stata sottoposta da molti cittadini fin dal giorno successivo alle elezioni. Stavo già meditando di organizzare un evento qui a Isola già da tempo. Ho promesso, e ribadisco questa promessa, di tentare di fare qualcosa per affrontare questa problematica molto grave: c'è un problema di erosione marina che interessa tutti i terrazzi del crotonese; poi c'è un problema, molto più difficile da affrontare, che è quello delle frane dei cigli esterni di questi terrazzi che, nel caso della Torre Vecchia, siccome il fenomeno è molto avanzato, è arrivato a lambire l'edificio. Parliamo di uno dei monumenti più significativi dell'intera provincia, e in particolare per Isola Capo Rizzuto. E' necessario che lo si affronti».

L'incontro ha visto la partecipazione attiva dei cittadini che hanno espresso le perplessità in merito alla vicenda, chiedendo che si faccia assolutamente qualcosa per salvaguardare non solo la Torre, ma l'intera costa.