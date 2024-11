Isole Umane: è questo il titolo della prima opera con Editoriale Giorgio Mondadori, curato dal noto critico d'arte Luca Nannipieri, pubblicata da Paolo Ferraina che sarà presentata in anteprima, il 4 dicembre (ore 18:00) presso il museo Marca di Catanzaro ed il 5 dicembre presso il BoCsMuseum di Cosenza alla stessa ora. È il volume del più giovane fotografo a pubblicare con l’Editoriale Giorgio.

«Il talento, quando c'è, spara. Il talento fotografico di Paolo Ferraina fa proprio questo: spara – scrive Luca Nannipieri - Il giovane fotografo, in questo volume che raccoglie una minima parte della sua produzione di scatti che ha fatto in giro per il mondo cogliendo il momento esatto - qui sta il suo talento - in cui l'uomo sembra irrimediabilmente disperso e separato dagli altri, non ha timore di mostrare l'arte fotografica per quello che intimamente essa è: una spregiudicata macchina di riflessione sull'umano».

Paolo Ferraina nasce a Catanzaro. Cresce in una famiglia di fotografi, osservando meticolosamente il lavoro dei nonni paterni e del padre fotografo glamour. Lui, terza generazione, coltiva la passione per la fotografia e si laurea all’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Con il suo lavoro, esplora campi come l’arte contemporanea seguendo interventi e vite d’arte, ad esempio quella del critico Luca Nannipieri e dello scultore Gianfranco Meggiato. Si occupa prevalentemente di fotografia e di videografia di varia applicazione (artistica, documentaristica e sociale). Gli scatti sono stati realizzati dall’autore in varie località del mondo – dall’India alla Cina, dalla Cappadocia al Kenya, da Hong Kong a Santo Domingo dal 2015 al 2019.