Sono iniziate di buon mattino al porto di Scilla le riprese di Alla salute, il videoclip del nuovo singolo di Lorenzo Jovanotti, giunto ieri in Calabria insieme a tutto il suo gruppo di lavoro. L’artista, si è goduto l’alba dalla finestra dell’albergo nel centro storico di Chianalea, assediato dai fan in delirio già dalle 6 del mattino.

«Calabria terra meravigliosa»

«La Calabria è una terra meravigliosa – ha dichiarato prima di salire in barca per girare il video – ci torno sempre molto volentieri. Ho voluto raddoppiare le date calabresi del Jova Beach Party perché nel 2019 a Roccella Jonica è stata un’esperienza fantastica. È una terra che meriterebbe molto di più e che in pochi conoscono e apprezzano, ricca di natura incontaminata». Nel pomeriggio Jovanotti si trasferirà nel borgo di Gerace per concludere le riprese della clip diretta dal regista calabrese Giacomo Triglia.

Già dal suo arrivo ieri il cantautore toscano ha abbracciato la piccola folla che, sotto il suo hotel, si era radunata per accoglierlo e salutarlo. In un video pubblicato su Instagram, affascinato dalle bellezze di Scilla si è lasciato andare ad un vero e proprio spot per la Calabria intera: «Questo posto lascia senza fiato, è meraviglioso», ha commentato in diretta con i suoi followers.

«Buongiorno Calabria»

Il racconto in diretta video delle sue giornate calabresi è ripreso poi già dall’alba di oggi: «Buongiorno Calabria», ha commentato Jovanotti, che affacciandosi dal balcone della sua camera ha trovato già alle prime luci del giorno alcuni fan ad aspettarlo. Ecco allora il risveglio a Scilla con il ritornello di “Serenata rap”. «Affacciati alla finestra amore mio – ha cantato il gruppetto di fan all’indirizzo di Jovanotti che rispondendo con un «non è un po’ presto?» ha invitato ad abbassasse la voce. «Facciamo dormire la gente – ha poi continuato -, sono le cinque e un quarto».

E poco prima delle 10, l’artista ha comunicato di recarsi in un'altra località calabrese per continuare le riprese del video. Anche in questo caso con ammirazione verso questa terra: «Io sono un grande fan della Calabria – ha commentato Jovanotti affacciato dal balcone del suo hotel – amo questo posto perché è talmente bello».