Grande soddisfazione per la seconda tappa del progetto di interscambio artistico-culturale tra la comunità di Corigliano-Rossano e la comunità del West Dunbartonshire in Scozia, avviato in occasione del “Maggio Europeo”, tra l’associazione internazionale Centro arte club diretta da Ercolino Ferraina e l’associazione Wee scottish arts group presieduta da Salvino Volpe. In occasione della visita durata tre giorni l'associazione artistica scozzese "Wee scottish arts group" ha organizzato una speciale serata italiana per dare il benvenuto e ringraziare la delegazione di artisti coriglianesi e rossanesi appartenenti all’associazione "Centro arte club" giunti in Scozia. Durante la visita, la delegazione cosentina guidata dal Maestro Ferraina è stata accolta con entusiasmo dalla comunità scozzese che ha preparato lo speciale evento nonché un programma fitto di incontri istituzionali e visite a luoghi di notevole interesse culturale, il tutto intervallato da piacevoli momenti conviviali in cui i due gruppi di artisti hanno potuto relazionarsi amichevolmente.

La serata è stata organizzata presso la “Backdoor Gallery” situata all’interno della Dalmuir Library a Clydebank, dove è stata allestita la mostra collettiva dei due gruppi artistici, tra i quali: Andrea Biffi, Tiziana Bongiorno, Franca Brunetti, Cettina Cesario, Angela Falcao, Ercolino Ferraina, Mario Forciniti, Rosa Fortino, Luigi Greco, Loredana Muraca, Franca Pedaci, Amelia Perrone, Chiara Salatino, Natale Saccoliti. Sandra Cleminson, Ellen Cunningham, Betty Davin, Ann Gallagher, Frances Gilroy, Steven Granger, Eleanor Hassan, Janice Hastings, Laurie MacKay, Margaret McGregor, Marjorie McGuire, David Plunkett, Isobel Plunkett, Dick Ure.

Alla serata sono intervenuti il deputato parlamentare a Westminster per Clydebank Martin Docherty, Il console onorario italiano a Glasgow Ronnie Colbert, il consigliere comunale Johnathan McColl in rappresentanza del comune del West Dunbartonshire, la co-direttrice della Camera di commercio del West Dunbartonshire Sharon Colwan. Tutti gli attori istituzionali hanno espresso grande apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di sostenere eventi artistici e culturali che hanno l’importante compito di unire paesi all’interno della comunità europea specie in questo momento storico così critico per la storia del Regno Unito. Il console Colbert, così come il deputato Docherty hanno sottolineato fortemente come un evento di unione artistica fra due paesi lontani tra loro possa tradursi in un messaggio di forte impatto socio-culturale volto alla costruzione di ponti tra comunità distanti, in un momento storico, in cui molti spingono per la creazione di muri e barriere.

Nei giorni di permanenza la delegazione di Corigliano-Rossano è stata ricevuta dal deputato parlamentare scozzese per Clydebank Gil Paaterson ospitati presso la sua sede istituzionale. Nel corso dell’incontro è emersa la volontà di Mr Paterson di sostenere tale iniziativa di interscambio tra paesi europei e di mettere in atto tutte le azioni necessarie per consolidare formalmente e nel più breve tempo possibile questo “friendship link” tra le due comunità calabrese e scozzese.

Di notevole interesse le visite guidate ai musei di Kelvingrove, del Goma (Glasgow museum Of Modern Art), dell’Hunterian Mueseum e all’Università di Glasgow, dove gli ospiti hanno potuto ammirare opere di grande valore e reperti di importanza internazionale. L’iniziativa si è potuta realizzare grazie alla volontà e all’impegno di Ercolino Ferraina che ha coordinato il gruppo artistico in partenza dalla Calabria e dell’artista coriglianese di origine, Salvino Volpe, da anni cittadino integrato della comunità scozzese, che ha saputo costruire una rete di accoglienza efficace e produttiva, tessendo ottime relazioni con gli attori istituzionali di Glasgow e West Dunbartonshire e degli artisti legati al suo gruppo. I promotori del progetto Ferraina e Volpe, hanno in cantiere tante altre iniziative, che col supporto dell’amministrazione della città e attraverso il patrocinio degli assessorati al Turismo e alla Cultura, potranno essere realizzate nei prossimi mesi, con l’obiettivo di promuovere relazioni virtuose tra i due paesi.