Eventi, tavole rotonde e focus group, in programma per esaminare punti di forza e criticità delle politiche di supporto volte a promuovere l’occupazione giovanile

Venerdì 7 giugno dalle ore 11.30 nella sala stampa della Camera dei Deputati si svolgerà la conferenza di presentazione della manifestazione “Kose Concrete” (il primo forum europeo sull'impresa culturale e creativa) in programma a Cosenza dal 14 al 16 giugno. La manifestazione è promossa dal Comune di Cosenza e dall'Ente nazionale per il Microcredito con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania. Saranno presenti alla conferenza stampa il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto, il presidente dell'Ente nazionale per il Microcredito, Mario Baccini e l’assessore alla cultura del Comune di Cosenza Jole Santelli.

Imprenditorialità e occupazione

Il Forum è finalizzato a rafforzare la conoscenza dell’offerta culturale del nostro territorio e a promuovere e sostenere l’imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile. Grazie al contributo di tutti i partecipanti, che si esprimerà attraverso un nutrito programma di eventi, tavole rotonde e focus group, sarà possibile esaminare punti di forza e criticità delle politiche di supporto ai micro-operatori economici culturali e creativi, valorizzare il partenariato pubblico-privato, divulgare buone prassi a livello nazionale ed internazionale. Il Forum, pertanto, costituisce una preziosa occasione di networking, di dibattito e di confronto tra istituzioni pubbliche, operatori del settore privato, esponenti del mondo accademico e finanziario ed organismi non-profit a vario titolo interessati al settore dell’industria culturale e creativa. Il programma completo dell’iniziativa sarà pubblicato nell’home page del sito Enm www.microcredito.gov.it dal giorno 8 giugno.