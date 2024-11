Le comunità italo-albanesi sfilano in corteo fino a Piazza Bilotti, tra costumi e suoni della tradizione

Tutti i colori dell’Arberia hanno sfilato nelle strade di Cosenza per la terza edizione di Bukuria Arbereshe, la passeggiata d'onore, promossa con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Palazzo dei Bruzi, con l'obiettivo di perpetuare le tradizioni, la cultura e l'orgoglio di appartenenza del popolo e delle comunità albanofone, disseminate sul territorio a macchia di leopardo ed accomunate dalla lingua e dal rito bizantino, le due gambe su cui poggia l'identità degli italo-albanesi. Il corteo, guidato da Papas Pietro Lanza, vicario generale dell'Eparchia di Lungro, ha preso il via dalla Chiesa del Santissimo Salvatore, con la partecipazione dei sindaci dei tanti comuni coinvolti. La Bukuria Arbereshe si inserisce anche nel novero delle celebrazioni per i 550 anni della morte del patriota Giorgio Castriota Skanderbeg, l'eroe albanese che fermò l’avanzata dei turchi in Albania e nell’intera Europa.