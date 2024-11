Specializzata in libri per l’infanzia e per ragazzi, la realtà culturale con sede a Belvedere Marittimo ha già tradotto 20 titoli in cinese

La Calabria pronta ad approdare alla Fiera del libro di Pechino. Coccole Books, casa editrice indipendente, specializzata in libri per l’infanzia e per ragazzi e ragazze, diventa un caso. Sarà tra gli espositori dello stand collettivo di editori italiani del prestigioso appuntamento dal 20 al 24 agosto.

Ad esprimere soddisfazione per questo importante risultato sono Ilario Giuliano e Daniela Valente, titolari dell’esperienza culturale con sede a Belvedere Marittimo, in provincia di Cosenza che si distingue per le sue collane di narrativa, illustrata e non, adatte per la scuola primaria e secondaria di primo grado.

Racconta di mafie e ius soli, di integrazione e diversità, di diritti negati e parità di genere. Argomenti impegnati e complessi, ma spiegati ai più piccoli con il linguaggio, la qualità della narrazione ed i colori che meglio si addicono al loro universo. Per l’evento fieristico è stato predisposto un apposito catalogo in lingua cinese delle edizioni Coccole Books. A curarne la promozione è l’agente letterario Shenshiua Wang dell’Agenzia Niu Niu culture. Sono oltre 20 i titoli già tradotti per conto di otto case editrici cinesi.

Oltre 60 titoli venduti all'estero in paesi come Messico, Spagna, Iran, Romania, Cina, Giappone, Brasile. Di recente, anche una casa editrice rumena ha acquistato dei titoli di una collana dedicata alle prime letture. Numerosi riconoscimenti nazionali tra cui il Premio Andersen. Oltre 150 titoli a catalogo. Può contare sulla promozione e distribuzione di Messaggerie. Tra i suoi autori e autrici vi sono numerosi premi nazionali e internazionali. Sono, questi, alcuni dei numeri e risultati collezionati dal 2005 ad oggi da Coccole Books, che per scelta e non per comodità, stampa in tipografie solo italiane e su carta ecologica.