Anni di giornalismo in prima linea in Calabria e poi la passione per la narrativa e il racconto con la pubblicazione di diversi libri. Appuntamento alle 17.15 su LaC Tv

Lunedì 4 novembre, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su LaC Play) quarantunesima puntata di “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla postazione televisiva dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro). “Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaC News24.

Ospite della quarantunesima puntata il giornalista Vinicio Leonetti, già responsabile della redazione di Lamezia Terme della Gazzetta del Sud, nonché collaboratore del Sole24Ore e dell'inserto economico del Corsera. Tanti anni di giornalismo in prima linea in Calabria, con particolare attenzione alle condizioni economico-sociali della regione. Negli ultimi anni l'esplosione di una grande passione per la narrativa e il racconto, con la pubblicazione di diversi libri e la partecipazione a tante iniziative culturali. Un'intervista per parlare di Calabria con visione ampia e tenendo conto del lungo periodo, fra struttura e congiuntura. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, in diretta streaming e on demand su LaC Play.