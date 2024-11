L'antica radice è stata protagonista di una cena di gala alla presenza di numerosi vip. Presentate eccellenze regionali rivisitate da chef stellati

Cena di gala in black - madrina l'attrice, ballerina e conduttrice televisiva Matilde Brandi - con chef stellati e vip a Roma in onore di sua maestà la liquirizia. L'ha organizzata la “Confrerié Mondiale de la Gastronomie Chaine des Rotisseurs”, associazione internazionale di gastronomia che, nello scenario del Museo dei Fiorentini, ha convocato i rappresentati della Calabria e dell'Abruzzo, rispettivamente Antonella Sotira e Marco Forcella.

«Ai fornelli - è detto in un comunicato degli organizzatori - lo chef calabrese Riccardo Sculli, ristorante Gambero Rosso di Gioiosa Jonica, vincitore dell'award 2018 per i migliori 40 ristoranti di Italia e l'abruzzese Davide Pezzuto».



Le due importanti aziende italiane di liquirizia rappresentate dalla calabrese Margherita Amarelli e dall'abruzzese Stefano Menozzi De Rosa, con l'aiuto del prof. Adriano di Ascentiis, hanno illustrato le proprietà della 'Glycyrrhiza glabra' con aneddoti e curiosità sull'antica radice, arrivata in Italia nel XV secolo grazie ai Frati Domenicani.



«Non sono mancati – prosegue il comunicato - sulle tavole arredate con pregiati e antichi corredi calabresi, i salumi: dalla 'nduja al Culatello di maialino nero della Sila, al caciocavallo di Ciminà, presenti anche i cosiddetti gioielli Giorgini con il famoso anello di salame donato dalla manager Immacolata Giorgini a Matilde Brandi, madrina dell'evento e di Iusgustando, da anni testimonial per la tutela della sana etica e legale alimentazione».



Donatella Mari, del ristorante La Cascina di Roccella Jonica, ha realizzato i cantucci e gli amaretti al bergamotto accompagnati da short al bergamotto con cioccolatini. Proposti anche il pane e grissini alla liquirizia e ai pomodori secchi realizzati da Marisa Femia che panifica solo con grani antichi e solo con forno a legna di ulivo e quercia; dulcis in fundo il Maestro Cioccolatiere, Ezio Centini, ha realizzato bicchierini di cioccolato con liquore alla liquirizia atriana.