VIDEO | Un evento che LaC Tv vi racconterà in diretta televisiva e web. Nel frattempo consegnato il premio dedicato alla Madonna della Consolazione

E’ l’incontro della Madre con Cristo risorto. La Pasqua fatta di fede, passione e pietà popolare. Tre secoli di storia che a Dasà, piccolo borgo dell’entroterra vibonese, si festeggia il martedì successivo alla domenica di resurrezione con la ‘Ncrinata. Un evento, unico, che si ripeterà anche quest’anno. Il 23 aprile. Sulla lingua d’asfalto in salita che fa di questa rappresentazione una delle più struggenti e suggestive in Calabria. Tra gli occhi ed i cuori di centinaia di fedeli.

Uno spaccato di Calabria che LaC Tv vi racconterà in diretta. Sui canali televisivi regionali e via web-streaming in tutto il Mondo. Sensazioni, emozioni, impressioni. A partire da lunedì 22 aprile dalle ore 16:00 la discesa ed intronizzazione della statua della madonna della consolazione e poi martedì 23 aprile l’evento più atteso. La Ncrinata 2019.