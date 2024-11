Saranno illustrate alcune opere della collezione civica: il ritratto di Fanny Salazar e il busto marmoreo della Nosside, poetessa

L’assessorato alla valorizzazione del Patrimonio artistico e culturale comunica che in occasione della Giornata internazionale della donna, il prossimo 8 marzo, la Pinacoteca civica celebrerà i dipinti, i ritratti e le sculture che raffigurano “l’arte al femminile”.

Seguendo un percorso tematico, saranno illustrate in particolare alcune opere della collezione civica: il ritratto di Fanny Salazar, ricordata per il suo impegno, attraverso numerose pubblicazioni, riguardanti la figura femminile d’inizio novecento; il busto marmoreo della Nosside, celebre poetessa nata a Locri Epizefiri e vissuta tra il IV ed il III sec. a.C, autrice di numerosi epigrammi, che si distinse per una spiccata passionalità magno greca. Sono previste delle visite gratuite curate da guide abilitate dell’Associazione Guide Turistiche della Calabria (Agtc), con inizio alle ore 10.30, 11.30, 16.00 per gruppi dai 15 ai 20. E’ gradita la prenotazione telefonica al numero della Pinacoteca 0965-324822 o alla mail: pinacoteca@reggiocal.it