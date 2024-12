Il progetto vale quasi mezzo milione di euro. Il Comune ha affidato i servizi per lo sviluppo, la realizzazione e la fornitura di soluzioni software, hardware, tattili

I capolavori di Antonello da Messina e il Ritorno del Figliol prodigo di Mattia Preti saranno fruibili e accessibili anche per coloro che hanno ridotte capacità cognitive e sensoriali. La Pinacoteca Civica di Reggio Calabria è al centro di una serie di interventi finanziati con il Pnrr, nell’ambito del programma “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi” targato Nextgeneration Eu, per un importo complessivo di 460mila euro.

Il progetto è in linea con quanto previsto nel Peba (Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche).

In questa cornice affidati i servizi di elaborazione di un nuovo racconto museale e di sviluppo, realizzazione e fornitura di soluzioni software, hardware, tattili, con un investimento rispettivo di quasi 7mila euro e di oltre 143mila euro.

