La struttura scelta per girare alcune sequenze della produzione Rai Uno dal titolo Fino all'ultimo battito per la regia di Cinzia TH Torrini. Nel cast anche Violante Placido, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi

Da domani, 4 marzo, e per tre giorni, la piscina olimpionica di Cosenza, si trasformerà nel set cinematografico della fiction di Rai Uno Fino all'ultimo battito, per la regia di Cinzia TH Torrini.

Attesi Bianca Guaccero e Marco Bocci

La location principale della produzione è la città di Bari. La struttura di Campagnano è stata scelta per girare alcune sequenze all'interno della struttura sportiva, con il coinvolgimento di alcuni atleti locali in qualità di figuranti. Tra i protagonisti della serie, in programmazione sui teleschermi nel mese di autunno, sarà presente Bianca Guaccero e, forse, anche Marco Bocci.

Occasione di visibilità

Nel cast ci sono anche Violante Placido, Fortunato Cerlino e Loretta Goggi. La produzione è di Eliseo Multimedia. «E' senza dubbio - dice Carmine Manna, presidente della società di gestione della piscina - una gran bella occasione di visibilità anche per l'intera città di Cosenza. Quando si lavora bene - ha aggiunto - si possono ottenere risultati di prestigio che vanno al di là dell'attività sportiva o ludica». Almeno un centinaio le persone che saranno impegnate nella tre giorni di riprese.