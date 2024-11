In passato rappresentavano una delle risorse più importanti e tra le fonti principali dell’alimentazione giornaliera. Il loro uso era molteplice. Molto simile al riso o al frumento: veniva utilizzato fresco, secco o macinato a mulino. Vi raccontiamo la storia delle castagne di Cerisano, in provincia di Cosenza, e di come venivano cotte anticamente. Tutto questo nel racconto del videoreporter Saverio Caracciolo che andrà in onda domani alle 13:30 e alle 20:00 su LaC TV canale 19 digitale terrestre e in streaming su lactv.it