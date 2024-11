Il concorso mette in lizza 15 luoghi che hanno meritato la Bandiera blu. I primi dati premiano la cittadina reggina. Ecco la graduatoria e come continuare a votare

Boom di voti dei turisti per Roccella Jonica, nel Campionato delle vacanze, lanciato dalla nostra emittente, fra le 15 località che hanno meritato la Bandiera Blu in Calabria. I voti dei turisti (ovvero le ragioni soggettive, personali, per la scelta del luogo delle vacanze) disegnano una classifica molto diversa da quella stilata con i dati oggettivi (costi e rapporto qualità/prezzo per vitto, alloggio, attrezzature turistiche, sanitarie...), sulla migliore offerta delle 15 Bandiere Blu.

Sino al 5 settembre, si potrà votare per la località preferita, una volta al giorno, sulla pagina web de LaC News24. La classifica finale sarà composta con la sommatoria fra i dati di quella ottenuta con i dati oggettivi e quella dei voti di preferenza dei turisti.



Siamo solo agli inizi della competizione. Il 5 settembre sarà incoronata la Regina delle vacanze 2021 e la nostra emittente dedicherà una serata tv alla vincitrice; mentre la Pubbliemme sta tappezzando le nostre strade con tabelloni che invitano i turisti a votare, per far “salire” la località preferita: si fa sul sito de LaC News24, come detto, ed è facilissimo.

Questa la classifica, espressa in percentuali, con i voti dei turisti:



1 - Roccella Jonica

41.58%



2 - Melissa

16.04%



3 - Tropea

10.83%



4 - Soverato

8.02%



5 - Siderno

5.48%



6 - Sellia Marina

3.48%



7 - San Nicola Arcella

3.48%



8 - Cirò Marina

3.34%



9 - Villapiana

2.67%



10 - Diamante

1.47%



11 - Praia a Mare

0.94%



12 - Roseto Capo Spulico e Trebisacce

0.68%



13 - Santa Maria del Cedro - Tortora

0.53%