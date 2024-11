Dopo i riconoscimenti ottenuti dalla spiaggia di Tropea (inserita da TripAdvisor nella top ten delle spiaggie italiane più belle) e da quella di Capo Vaticano (tra le migliori spiagge nascoste d'Italia per Traveler), arriva un’altra importante segnalazione per una località turistica della costa vibonese. Questa volta ad entrare in classifica è la spiaggia di Michelino, a Parghelia. La località balneare si piazza infatti al terzo posto della graduatoria di gradimento stilata da Skyskanner sulle 15 spiagge più belle d’Italia, ovvero le 15 località da non perdere per l’anno in corso.

«Lungo la Costa degli Dei, tra Tropea e Zambrone - si legge nella motivazione della segnalazione -, si trova un piccolo comune che non mancherà di affascinarvi per la bellezza del suo litorale, punteggiato dalle spiagge di Michelino, Vardano e La Grazia, una più bella dell'altra, tutte perfette per un tuffo nel blu più intenso della Calabria. Michelino è una spiaggia italiana che metterà a dura prova le vostre gambe ma saprà come ripagarvi: per raggiungerla dovrete scendere una scalinata di 210 gradini e piantare l'ombrellone sulla sua soffice sabbia dorata. Portatevi dietro tutto il necessario per affrontare una giornata di sole e sale, in compagnia degli Scogli della Ringa, dello Stromboli che fa da sfondo, e di una natura incontaminata tutta intorno». La rinomata spiaggia di Parghelia si piazza dietro Cala Monte Turno, Castiadas (Ca) Sardegna e la Grotta della Poesia, Roca Vecchia (Le) Puglia.

Si piazza all'ottavo posto un'altra spiaggia calabrese, quella di Caminia, questa volta sulla ionica, «dove la costa è lambita da limpide acque azzurre e profilata di sabbia bianca, mista a ciottoli sbriciolati nel mare. Qui dove il profumo della macchia mediterranea è inebriante e la natura è selvaggia più che mai, si apre il meraviglioso Golfo di Squillace. Ci troviamo lungo la Costa degli Aranci, a sud di Catanzaro, un luogo ideale per la balneazione, turistico, ma non troppo, per lo più visitato dalle famiglie del luogo che amano prendere posto nella bellissima spiaggia di Caminia, vanto del comune di Stalettì. Stretta tra il promontorio di Torre del Palombaro e lo scoglio della Pietra Grande, la spiaggia è pronta ad incantare con i suoi fondali blu e le grotte da esplorare. Per raggiungerla bisogna percorrere la statale 106 e parcheggiare appena dietro la spiaggia».