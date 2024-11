Il viaggio dei rom di Lamezia Terme verso il paese cosentino e il pellegrinaggio di migliaia di fedeli documentato dal reportage del nostro videoreporter. In onda domani su LaC Tv

Un mistero lungo trent’anni. Quelle delle presunte apparizioni mariane a Crosia, paese del Cosentino. Tutto inizia il 26 maggio 1987 quando il piccolo Vincenzo Fullone, ragazzino quindicenne del posto, e l’altrettanto giovane Anna Biasi videro una misteriosa Signora bellissima. Che avrebbe cambiato per sempre le loro vite. È la prima di numerose apparizioni. La Madonna di Crosia ancora oggi è meta di pellegrinaggio anche per il popolo di etnia rom di Lamezia Terme. Il nostro videoreporter Saverio Caracciolo li ha seguiti documentando il loro viaggio verso il paese cosentino per chiedere la grazia alla Madonna miracolosa. Domani, 29 maggio, ore 13.30 (alle 15.00 e alle 20.00) su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre. Anche in streaming su www.lactv.it.