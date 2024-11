Fede e tradizioni ad Alessandria del Carretto in occasione della festa patronale. La puntata in onda domani su LaC Tv, canale 19

Dopo la discesa dell’abete bianco, la “PITA”, il tre maggio mattina, continua la festa in onore di Sant’Alessandro Papa e Martire patrono di Alessandria del Carretto (CS) dove verrà innalzato l’abete, in suo onore, in seguito scalato da diverse persone. Chi riuscirà a raggiungere la vetta, vincerà i doni che sono stati agganciati sulla cima prima che l’albero venisse innalzato. Tutto questo nel racconto del nostro videoreporter Saverio Caracciolo. In onda domani alle 13:30 alle 15:00 e alle 20:00 su LaC TV (Canale 19 del DTT).

