Elena Bruno ricama dall'età di dieci anni creando veri capolavori. Saverio Caracciolo l'ha incontrata per LaC Storie, in onda domani su LaC Tv

Elena Bruno, di San Marco Argentano, ha sempre vissuto in mezzo ai fili e aghi. Come ci ha raccontato, sua madre già all'età di dieci anni ha iniziato a mettergli in mano ago e filo, creando veri capolavori. Tutto questo nel racconto del nostro videoreporter Saverio Caracciolo, in onda domani alle 13:30 alle 15:00 e alle 20:00 su LaC TV (Canale 19 del DTT)