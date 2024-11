La tecnica di fotomodellazione in 3D in mostra a Roma, tra l’Écolefrançaisee l’Accademia d’Ungheria. Appuntamento oggi alle 14 e alle 20 su LaC

Le signore degli ex voto ritrovati nell’antica città di Medma, oggi Rosarno (Reggio Calabria), al centro di una sperimentazione tra Italia e Francia. La tecnica di fotomodellazione in 3D in mostra a Roma, tra l’Écolefrançaisee l’Accademia d’Ungheria. Le nostre telecamere sono entrate in anteprima: le immagini e le interviste, tra le altre,a Franco Prampolini e Agnes Bencze, curatori della mostra “Le korai di Medma tra di noi”,al soprintendente di Reggio e Vibo Fabrizio Sudano.

L'appuntamento con lo Speciale a cura di Paola Bottero e Sofia Antonelli è oggi, lunedì 28 febbraio, alle 14 e alle 20 su LaC Tv, canale 19 del DDT, su LaCSat, canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. La puntata sarà disponibile anche su LaC Play.