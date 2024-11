Scoperta sensazionale nel sito di San Gada che si trova nel territorio comunale di Laino Borgo. Gli scavi, curati dall'Università di Messina in collaborazione con la Soprintendenza archeologica, erano ripresi dopo un anno di stop causa Covid. L’obiettivo è riportare alla luce l’antica città di Laos, da cui il centro abitato e il fiume Lao prendono il nome. Entusiasta il professore Fabrizio Mollo che parla di «risultati enormi» elogiando anche il contributo di studenti e ricercatori.

Tra la valle del Mercure ed il Pollino si sta delineando la conformazione di un abitato. Per Mollo è «sicuramente di fase lucana, databile tra la seconda metà del quarto e almeno la metà del terzo secolo». Continuando gli scavi del 2019 è stato rinvenuto «un intero isolato di età lucana che nella parte settentrionale mostra di avere tracce molto consistenti di un abitato di età arcaica». In particolare sarebbe «di tipo urbano per la fase ellenistica. É di grande importanza e merita una valorizzazione attenta. Si tratta senza dubbio del giacimento insediativo più considerevole di tutta la valle».

Non è ancora possibile stabilire se si tratti dell’antica città magnogreca di Laos, ma i rinvenimenti recenti sono ugualmente importanti. Dal terreno, infatti, è riaffiorato un vano con anfore ed altri oggetti e, soprattutto, una grande vasca al centro. Se da un lato è certa la sua funzione pratica, non si escludono collegamenti al sacro considerata la vicinanza del fiume Lao.

Sul sito degli scavi è intervenuta anche la responsabile della Soprintendenza di Cosenza, Mariangela Barbato. «Questa - ha detto - è solamente la seconda campagna di scavo e mi auguro sia l'inizio di una larga parte di scoperta che aggiunge un tassello molto importante alla conoscenza di questo territorio». Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Laino Borgo, Mariangelina Russo, la quale ha parlato di «ritrovamenti di importanza a livello nazionale. Siamo rimasti entusiasti di quello è stato trovato oggi e spero che a breve riusciremo ad avere altri risultati - ha aggiunto - Noi come amministrazione comunale stiamo lavorando sull'acquisizione del terreno per dar vita ad un progetto di valorizzazione ampio».