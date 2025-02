Dario Brunori e la sua società in accomandita semplice torna sulle scene con L’albero delle noci, un album che conferma la sua capacità di raccontare l’Italia con poesia, ironia e profondità. Reduce dalla sua ottima partecipazione al Festival di Sanremo, il cantautore calabrese si mostra in tutta la sua autenticità, conquistando anche il pubblico più nazionalpopolare senza rinunciare alla sua essenza.

Un percorso in crescita: la consacrazione popolare

Per anni, Brunori ha saputo costruire un’identità forte nel panorama cantautorale italiano, ma senza mai sfondare completamente nel grande pubblico. Eppure, pezzi come La verità (2016) e Per due come noi (2020) hanno dimostrato il suo talento nel raccontare emozioni universali con testi raffinati e melodie coinvolgenti. La sua recente esperienza sanremese ha fatto emergere ancora di più questa caratteristica, portandolo a un livello di notorietà ancora più ampio.

Il nuovo manifesto di un cantautore d’altri tempi

Il titolo dell’album, L’albero delle noci, non è casuale: rappresenta un percorso di crescita lenta ma solida, proprio come quello artistico di Brunori. Continua a leggere su LaCityMag.it