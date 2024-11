Prendono forma gli affreschi realizzati dall’artista Antonio Sciacca nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi. Raffigurano i tratti distintivi della città di Cosenza, da quelli storici, con l’effige della Madonna del Pilerio, la cupola di San Domenico, la Cattedrale, a quelli più contemporanei, come la scalinata di Via Arabia o Piazza Bilotti. In anteprima vi mostriamo come procede il lavoro di abbellimento commissionato dall’amministrazione guidata da Mario Occhiuto e che sarà presentato ufficialmente in una riunione del Consiglio comunale che sarà convocata nei prossimi giorni appositamente.