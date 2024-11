Prende sempre più forma l'opera dello street artist Jorit, che a Crotone sta realizzando uno dei suoi famosi murales, questa volta dedicato a Rino Gaetano.

Il volto del cantautore calabrese è comparso sulla facciata di un palazzo nel quartiere 300 alloggi, su una superficie di quasi 100 metri quadrati. Jorit, artista partenopeo di fama internazionale conosciuto per il suo stile 'Human Tribe' con il quale rappresenta i personaggi con dei fregi sul volto, è in città dallo scorso 2 maggio e vi resterà per i dieci-quindici giorni necessari a completare l'opera, commissionata dall'amministrazione comunale.

L'immagine di Rino Gaetano sarà accompagnata dalla frase "Se mai qualcuno capirà, sarà senz'altro un altro come me" tratta dalla canzone "Ad esempio a me piace il Sud".

Il Comune, attraverso la sua pagina Facebook, sta documentando i vari step del lavoro dell'artista. «Non solo un grande artista ma anche una persona sensibile e gentile. Jorit, mentre realizza il murales dedicato a Rino Gaetano, incontra e dialoga con i cittadini», si legge a corredo di una delle tante foto postate.

L'inaugurazione del murales avverrà il 2 giugno, in occasione dell'anniversario della morte di Rino Gaetano.